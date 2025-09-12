Daugiau apie NOTDOG

NOTDOG kaina (NOTDOG)

Neįtraukta į sąrašą

1 NOTDOG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NOTDOG (NOTDOG) kainos grafikas realiu laiku
NOTDOG (NOTDOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+3.13%

+10.48%

+10.48%

NOTDOG (NOTDOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NOTDOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NOTDOG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NOTDOG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +3.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NOTDOG (NOTDOG) rinkos informacija

$ 6.37K
$ 6.37K$ 6.37K

--
----

$ 6.37K
$ 6.37K$ 6.37K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,998,266.51
99,999,998,266.51 99,999,998,266.51

Dabartinė NOTDOG rinkos kapitalizacija yra $ 6.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NOTDOG apyvartoje yra 100.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 99999998266.51. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.37K

NOTDOG (NOTDOG) kainos istorija USD

Šiandienos NOTDOG kainos pokytis į USD: $ 0.
NOTDOG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NOTDOG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NOTDOG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.13%
30 dienų$ 0+13.93%
60 dienų$ 0+20.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra NOTDOG (NOTDOG)

$NOTDOG is a whimsical and provocative concept that thrives on ambiguity and curiosity. It blurs the lines between definitions, asking the question: "What is it really?" With its playful tagline, "Maybe cat, Maybe frog, Maybe trend," $NOTDOG embraces the unexpected, leaving room for interpretation. It could be a mix of pop culture, fashion, and internet meme references, capturing the essence of trends that defy classification. It's fluid, ever-changing, and full of surprises—perfect for those who love the unconventional.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NOTDOG (NOTDOG) išteklius

Oficiali svetainė

NOTDOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NOTDOG (NOTDOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NOTDOG (NOTDOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NOTDOG prognozes.

Peržiūrėkite NOTDOG kainos prognozę dabar!

NOTDOG į vietos valiutas

NOTDOG (NOTDOG) Tokenomika

Supratimas apie NOTDOG (NOTDOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NOTDOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NOTDOG (NOTDOG)

Kiek NOTDOG(NOTDOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NOTDOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NOTDOG į USD kaina?
Dabartinė NOTDOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NOTDOG rinkos kapitalizacija?
NOTDOG rinkos kapitalizacija yra $ 6.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NOTDOG apyvartoje?
NOTDOG apyvartoje yra 100.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NOTDOG kaina?
NOTDOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NOTDOG kaina?
NOTDOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NOTDOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NOTDOG yra --USD.
Ar NOTDOG kaina šiais metais kils?
NOTDOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NOTDOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.