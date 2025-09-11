Noon USN kaina (USN)
Noon USN (USN) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas USN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999982 iki aukščiausios $ 1.005 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USN kaina yra $ 1.007, o žemiausia – $ 0.988079.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Noon USN rinkos kapitalizacija yra $ 22.80M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USN apyvartoje yra 22.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 22794332.1308845. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.80M
Šiandienos Noon USN kainos pokytis į USD: $ -0.000700658822967.
Noon USN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009697000.
Noon USN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002216000.
Noon USN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003194977539573.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000700658822967
|-0.07%
|30 dienų
|$ +0.0009697000
|+0.10%
|60 dienų
|$ -0.0002216000
|-0.02%
|90 dienų
|$ +0.0003194977539573
|+0.03%
Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.
