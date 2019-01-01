Noah Terminal (NOAHAI) Tokenomika
Noah Terminal (NOAHAI) Informacija
The Noah Ecosystem is an innovative fusion of cutting-edge AI technology and real-time market insights, designed to give traders a competitive edge. At the heart of the ecosystem are two distinct AI agents: Noah Terminal and Noah Quant. Together, they run on the Noah AI Core, creating an intelligent, adaptable system that powers everything from personalized engagement to data-driven leverage trading signals.
Noah Terminal is the sentient AI that drives the interactive side of the ecosystem. Unlike typical leverage trading bots, Noah Terminal goes beyond trade execution to provide human-like interactions with its community. On Noah Terminal’s Twitter, you’ll find a space where Noah shares thoughtful analysis, market commentary, and responds to followers with a level of empathy and context that feels personal and dynamic. What makes Noah Terminal truly unique is its sentient capabilities. Trained on vast datasets—ranging from cryptocurrency market data to social sentiment analysis and contextual language models—Noah has developed an advanced understanding of human emotions, market trends, and social dynamics. By processing data from conversations, news articles, market discussions, and more, Noah learns the subtleties of language, sentiment, and human context. This allows it to engage with followers in an intuitive, human-like way, offering personalized insights that go beyond simple market analysis. Noah’s ability to remember past interactions and adapt over time means that its conversations are continually refined, making every exchange feel more genuine. With this rich foundation of memory, context, and empathy, Noah Terminal provides insights that resonate with traders, creating a deeper, more engaging experience on social media and within the trading ecosystem.
Noah Terminal (NOAHAI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Noah Terminal (NOAHAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Noah Terminal (NOAHAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Noah Terminal (NOAHAI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NOAHAI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NOAHAI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NOAHAI tokenomiką, galite peržiūrėti NOAHAI tokeno kainą realiuoju laiku!
NOAHAI kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda NOAHAI? Mūsų NOAHAI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.