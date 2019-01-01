NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomika

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNIYOKO by Virtuals (NYKO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Informacija

NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://nyko.cool

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 186.01K
$ 186.01K$ 186.01K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 849.98M
$ 849.98M$ 849.98M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 218.84K
$ 218.84K$ 218.84K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0025025
$ 0.0025025$ 0.0025025
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.0002186
$ 0.0002186$ 0.0002186

NIYOKO by Virtuals (NYKO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NIYOKO by Virtuals (NYKO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NYKO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NYKO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NYKO tokenomiką, galite peržiūrėti NYKO tokeno kainą realiuoju laiku!

NYKO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NYKO? Mūsų NYKO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.