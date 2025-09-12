NIOB kaina (NIOB)
--
+0.14%
+3.88%
+3.88%
NIOB (NIOB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NIOB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NIOB kaina yra $ 0.02637813, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NIOB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė NIOB rinkos kapitalizacija yra $ 96.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NIOB apyvartoje yra 467.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 599999162.351146. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 123.85K
Šiandienos NIOB kainos pokytis į USD: $ 0.
NIOB 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NIOB 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NIOB 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.14%
|30 dienų
|$ 0
|+5.15%
|60 dienų
|$ 0
|+19.49%
|90 dienų
|$ 0
|--
Niob Finance is a Decentralized Exchange and Automatic Liquidity Acquisition Yield Farm, with a three-level referral system. Niob currently runs on BSC and has an aim to launch on several other blockchains in the future. The project utilizes deflationary token NIOB. Each time the token is transferred – it triggers the auto-burn mechanism. Another unique feature of NIOB token is ability to allocate part of transfer tax towards the locked liquidity. The innovative products and features which Niob’s team will be delivering as per Niob’s roadmap, should provide a sustainable environment for users to benefit from high APR yield farming and many other DeFi solutions, such as prediction trading, NFT platform, and non-custodial crypto wallet with fiat getaway.
Supratimas apie NIOB (NIOB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NIOBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
