Daugiau apie NINJA

NINJA Kainos informacija

NINJA Oficiali svetainė

NINJA Tokenomika

NINJA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NinjaChat AI logotipas

NinjaChat AI kaina (NINJA)

Neįtraukta į sąrašą

1 NINJA į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NinjaChat AI (NINJA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:21(UTC+8)

NinjaChat AI (NINJA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132742
$ 0.00132742$ 0.00132742

$ 0
$ 0$ 0

-0.38%

+2.55%

+11.85%

+11.85%

NinjaChat AI (NINJA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NINJA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NINJA kaina yra $ 0.00132742, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NINJA per pastarąją valandą pasikeitė -0.38%, per 24 valandas – +2.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NinjaChat AI (NINJA) rinkos informacija

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

--
----

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,525.9649677
999,956,525.9649677 999,956,525.9649677

Dabartinė NinjaChat AI rinkos kapitalizacija yra $ 55.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NINJA apyvartoje yra 999.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 999956525.9649677. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 55.18K

NinjaChat AI (NINJA) kainos istorija USD

Šiandienos NinjaChat AI kainos pokytis į USD: $ 0.
NinjaChat AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NinjaChat AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NinjaChat AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.55%
30 dienų$ 0+12.79%
60 dienų$ 0-55.15%
90 dienų$ 0--

Kas yra NinjaChat AI (NINJA)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NinjaChat AI (NINJA) išteklius

Oficiali svetainė

NinjaChat AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NinjaChat AI (NINJA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NinjaChat AI (NINJA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NinjaChat AI prognozes.

Peržiūrėkite NinjaChat AI kainos prognozę dabar!

NINJA į vietos valiutas

NinjaChat AI (NINJA) Tokenomika

Supratimas apie NinjaChat AI (NINJA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NINJAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NinjaChat AI (NINJA)

Kiek NinjaChat AI(NINJA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NINJA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NINJA į USD kaina?
Dabartinė NINJA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NinjaChat AI rinkos kapitalizacija?
NINJA rinkos kapitalizacija yra $ 55.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NINJA apyvartoje?
NINJA apyvartoje yra 999.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NINJA kaina?
NINJA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00132742USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NINJA kaina?
NINJA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NINJA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NINJA yra --USD.
Ar NINJA kaina šiais metais kils?
NINJA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NINJA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:43:21(UTC+8)

NinjaChat AI (NINJA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.