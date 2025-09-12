Nina kaina (NINA)
+2.62%
-15.25%
+51.68%
+51.68%
Nina (NINA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NINA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NINA kaina yra $ 0.00872995, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NINA per pastarąją valandą pasikeitė +2.62%, per 24 valandas – -15.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +51.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Nina rinkos kapitalizacija yra $ 11.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NINA apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.88K
Šiandienos Nina kainos pokytis į USD: $ 0.
Nina 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nina 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nina 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-15.25%
|30 dienų
|$ 0
|+23.29%
|60 dienų
|$ 0
|+77.81%
|90 dienų
|$ 0
|--
Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!
