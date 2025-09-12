Night Riders kaina (RIDERS)
Night Riders (RIDERS) realiojo laiko kaina yra $0.00002201. Per pastarąsias 24 valandas RIDERS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00002201 iki aukščiausios $ 0.00002213 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIDERS kaina yra $ 0.00460228, o žemiausia – $ 0.00001505.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIDERS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Night Riders rinkos kapitalizacija yra $ 17.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. RIDERS apyvartoje yra 795.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 795284554.250635. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.50K
Šiandienos Night Riders kainos pokytis į USD: $ 0.
Night Riders 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000070080.
Night Riders 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000065289.
Night Riders 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000000813991090701883.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.02%
|30 dienų
|$ +0.0000070080
|+31.84%
|60 dienų
|$ +0.0000065289
|+29.66%
|90 dienų
|$ -0.000000813991090701883
|-3.56%
Night Riders is a unique meme token built on the Solana blockchain, drawing inspiration from The Night Riders, a book that beautifully captures the spirit of adventure, camaraderie, and perseverance. The project celebrates the essence of those who push forward, fueled by passion and imagination, especially during the quiet, late-night hours when ideas thrive. What sets Night Riders apart is its creative foundation, rooted in the artistic influence of Matt Furie, known for his iconic and whimsical style. By merging storytelling, humor, and art, the project has crafted a distinct identity that resonates with dreamers, hustlers, and visionaries who refuse to settle. Leveraging the speed, efficiency, and scalability of Solana, Night Riders offers more than just a meme token—it’s a thriving, community-driven ecosystem. This project encourages collaboration and creativity, empowering its community to embrace their individuality while fostering a sense of belonging. With a focus on blending blockchain technology with cultural and artistic elements, Night Riders invites everyone to join the ride and become part of an ever-evolving journey where imagination and innovation take center stage.
