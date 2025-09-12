Daugiau apie NFTBS

NFTBooks kaina (NFTBS)

Neįtraukta į sąrašą

1 NFTBS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
NFTBooks (NFTBS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:56:03(UTC+8)

NFTBooks (NFTBS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.32%

+1.32%

NFTBooks (NFTBS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NFTBS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTBS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTBS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFTBooks (NFTBS) rinkos informacija

$ 27.64K
$ 27.64K$ 27.64K

--
----

$ 51.39K
$ 51.39K$ 51.39K

53.79T
53.79T 53.79T

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Dabartinė NFTBooks rinkos kapitalizacija yra $ 27.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFTBS apyvartoje yra 53.79T vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.39K

NFTBooks (NFTBS) kainos istorija USD

Šiandienos NFTBooks kainos pokytis į USD: $ 0.
NFTBooks 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NFTBooks 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NFTBooks 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+13.19%
60 dienų$ 0+56.24%
90 dienų$ 0--

Kas yra NFTBooks (NFTBS)

NFTBooks will create a platform for all book lovers to access and use the system easily. One of our strongest obligations is to create a platform so simple and easy to use and access that not only crypto literates will understand, but for everyone to operate. Not only smartphones, tablets, computers, but any device that can open NFTBooks application will be able to access and use our platform. We will be able to develop low-cost devices that have the simplest components (e.g., Atmel AVR32) but still have access to NFTBooks to take advantage of reuse in reading. This could make the coverage of NFTBooks better than the original book. Head Office: Level 8, 25 Restwell Street, Bankstown, NSW, 2200, Australia. Telephone: +61 2 9709 5070

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NFTBooks (NFTBS) išteklius

Oficiali svetainė

NFTBooks kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFTBooks (NFTBS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFTBooks (NFTBS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFTBooks prognozes.

Peržiūrėkite NFTBooks kainos prognozę dabar!

NFTBS į vietos valiutas

NFTBooks (NFTBS) Tokenomika

Supratimas apie NFTBooks (NFTBS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTBSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFTBooks (NFTBS)

Kiek NFTBooks(NFTBS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NFTBS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NFTBS į USD kaina?
Dabartinė NFTBS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFTBooks rinkos kapitalizacija?
NFTBS rinkos kapitalizacija yra $ 27.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NFTBS apyvartoje?
NFTBS apyvartoje yra 53.79TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NFTBS kaina?
NFTBS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NFTBS kaina?
NFTBS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NFTBS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NFTBS yra --USD.
Ar NFTBS kaina šiais metais kils?
NFTBS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NFTBS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.