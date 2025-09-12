Daugiau apie NFTS

NFTS Kainos informacija

NFTS Oficiali svetainė

NFTS Tokenomika

NFTS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

NFT Stars logotipas

NFT Stars kaina (NFTS)

Neįtraukta į sąrašą

1 NFTS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0073811
$0.0073811$0.0073811
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
NFT Stars (NFTS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:30:10(UTC+8)

NFT Stars (NFTS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.09
$ 3.09$ 3.09

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

--

--

+1,248.98%

+1,248.98%

NFT Stars (NFTS) realiojo laiko kaina yra $0.0073811. Per pastarąsias 24 valandas NFTS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTS kaina yra $ 3.09, o žemiausia – $ 0.0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +1,248.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NFT Stars (NFTS) rinkos informacija

$ 10.14K
$ 10.14K$ 10.14K

--
----

$ 147.62K
$ 147.62K$ 147.62K

1.37M
1.37M 1.37M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Dabartinė NFT Stars rinkos kapitalizacija yra $ 10.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFTS apyvartoje yra 1.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 147.62K

NFT Stars (NFTS) kainos istorija USD

Šiandienos NFT Stars kainos pokytis į USD: $ 0.
NFT Stars 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0968084017.
NFT Stars 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1616220394.
NFT Stars 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0968084017+1,311.57%
60 dienų$ +0.1616220394+2,189.67%
90 dienų$ 0--

Kas yra NFT Stars (NFTS)

Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NFT Stars (NFTS) išteklius

Oficiali svetainė

NFT Stars kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NFT Stars (NFTS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NFT Stars (NFTS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NFT Stars prognozes.

Peržiūrėkite NFT Stars kainos prognozę dabar!

NFTS į vietos valiutas

NFT Stars (NFTS) Tokenomika

Supratimas apie NFT Stars (NFTS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NFT Stars (NFTS)

Kiek NFT Stars(NFTS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NFTS kaina USD valiuta yra 0.0073811USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NFTS į USD kaina?
Dabartinė NFTS kaina USD valiuta yra $ 0.0073811. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NFT Stars rinkos kapitalizacija?
NFTS rinkos kapitalizacija yra $ 10.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NFTS apyvartoje?
NFTS apyvartoje yra 1.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NFTS kaina?
NFTS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.09USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NFTS kaina?
NFTS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0USD.
Kokia yra NFTS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NFTS yra --USD.
Ar NFTS kaina šiais metais kils?
NFTS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NFTS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:30:10(UTC+8)

NFT Stars (NFTS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.