NFT Art Finance kaina (NFTART)
-0.68%
+0.93%
+8.10%
+8.10%
NFT Art Finance (NFTART) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NFTART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFTART kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFTART per pastarąją valandą pasikeitė -0.68%, per 24 valandas – +0.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė NFT Art Finance rinkos kapitalizacija yra $ 250.27K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFTART apyvartoje yra 24,930.01T vienetų, o bendras kiekis siekia 1.0e+17. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.00M
Šiandienos NFT Art Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
NFT Art Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NFT Art Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NFT Art Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.93%
|30 dienų
|$ 0
|-6.70%
|60 dienų
|$ 0
|-3.77%
|90 dienų
|$ 0
|--
NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.
Supratimas apie NFT Art Finance (NFTART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NFTARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
