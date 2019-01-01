NEXUS (NEXUS) Tokenomika

NEXUS (NEXUS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNEXUS (NEXUS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

NEXUS (NEXUS) Informacija

At its core, Nexus is developing foundational AI models for movement, speech, memory, and autonomous decision-making - designed to run on physical robots and virtual agents alike. The project’s long-term goal is to create a decentralized robot OS and app store, where developers can mint and monetize robot behaviors, personalities, and control systems. The $NEXUS token powers this ecosystem, acting as the gateway to:

Robot licensing and identity

Access to AI training environments

Deploying and upgrading autonomous agents

Earning royalties from robot apps and routines

Participating in governance and staking

Backed by a cult-like community and real open-source engineering, Nexus blends meme culture with serious innovation in robotics, AI, and crypto infrastructure.

Oficiali svetainė:
https://www.nexu5.xyz

NEXUS (NEXUS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius NEXUS (NEXUS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K
Bendra pasiūla:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00086993
$ 0.00086993$ 0.00086993
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000845
$ 0.00000845$ 0.00000845
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

NEXUS (NEXUS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NEXUS (NEXUS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NEXUS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NEXUS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NEXUS tokenomiką, galite peržiūrėti NEXUS tokeno kainą realiuoju laiku!

NEXUS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NEXUS? Mūsų NEXUS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

