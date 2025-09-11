Daugiau apie NEXUS

NEXUS (NEXUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NEXUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NEXUS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NEXUS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NEXUS (NEXUS) rinkos informacija

$ 10.64K
$ 10.64K$ 10.64K

--
----

$ 10.64K
$ 10.64K$ 10.64K

999.97M
999.97M 999.97M

999,974,150.413398
999,974,150.413398 999,974,150.413398

Dabartinė NEXUS rinkos kapitalizacija yra $ 10.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NEXUS apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999974150.413398. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.64K

NEXUS (NEXUS) kainos istorija USD

Šiandienos NEXUS kainos pokytis į USD: $ 0.
NEXUS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NEXUS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NEXUS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+19.76%
60 dienų$ 0-0.27%
90 dienų$ 0--

Kas yra NEXUS (NEXUS)

At its core, Nexus is developing foundational AI models for movement, speech, memory, and autonomous decision-making - designed to run on physical robots and virtual agents alike. The project’s long-term goal is to create a decentralized robot OS and app store, where developers can mint and monetize robot behaviors, personalities, and control systems. The $NEXUS token powers this ecosystem, acting as the gateway to: Robot licensing and identity Access to AI training environments Deploying and upgrading autonomous agents Earning royalties from robot apps and routines Participating in governance and staking Backed by a cult-like community and real open-source engineering, Nexus blends meme culture with serious innovation in robotics, AI, and crypto infrastructure.

NEXUS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEXUS (NEXUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEXUS (NEXUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEXUS prognozes.

Peržiūrėkite NEXUS kainos prognozę dabar!

NEXUS į vietos valiutas

NEXUS (NEXUS) Tokenomika

Supratimas apie NEXUS (NEXUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NEXUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEXUS (NEXUS)

Kiek NEXUS(NEXUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NEXUS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NEXUS į USD kaina?
Dabartinė NEXUS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEXUS rinkos kapitalizacija?
NEXUS rinkos kapitalizacija yra $ 10.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NEXUS apyvartoje?
NEXUS apyvartoje yra 999.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NEXUS kaina?
NEXUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NEXUS kaina?
NEXUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NEXUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NEXUS yra --USD.
Ar NEXUS kaina šiais metais kils?
NEXUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NEXUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:35:22(UTC+8)

