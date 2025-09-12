Daugiau apie NWO

NEW WORLD ORDER kaina (NWO)

1 NWO į USD – tiesioginė kaina:

+0.80%1D
NEW WORLD ORDER (NWO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:55:42(UTC+8)

NEW WORLD ORDER (NWO) kainos informacija (USD)

NEW WORLD ORDER (NWO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NWO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NWO kaina yra $ 0.00186399, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NWO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė NEW WORLD ORDER rinkos kapitalizacija yra $ 26.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NWO apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 26.75K

NEW WORLD ORDER (NWO) kainos istorija USD

Šiandienos NEW WORLD ORDER kainos pokytis į USD: $ 0.
NEW WORLD ORDER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NEW WORLD ORDER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NEW WORLD ORDER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Kas yra NEW WORLD ORDER (NWO)

THE CARDS ARE IN YOUR HAND…… JOIN FORCES WITH THE NEW WORLD ORDER AND BE THE NEW ELITE… BE A POWER BROKER OF THIS ERA…..JOIN THE MOVEMENT…….NWO WILL BE RECOGNIZED AS A LEADER IN THIS NEW ORDER OF THE ELITE……… WE ARE NOBODIES ALONE BUT TOGETHER AS COLLECTIVES WE WILL CONQUER……..JOIN THE MOVEMENT… WHERE OUR LORE IS AS RICH AS IT COMES…. WE WILL LEAVE OUR MARK ON THE BLOCKCHAIN FOREVER.. BE APART OF THIS MOVEMENT… THIS SHIFT IN THE STATUS QUO….THE BALANCE OF POWER IS SHIFTING…

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NEW WORLD ORDER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NEW WORLD ORDER (NWO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NEW WORLD ORDER (NWO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NEW WORLD ORDER prognozes.

Peržiūrėkite NEW WORLD ORDER kainos prognozę dabar!

NEW WORLD ORDER (NWO) Tokenomika

Supratimas apie NEW WORLD ORDER (NWO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NWOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NEW WORLD ORDER (NWO)

Kiek NEW WORLD ORDER(NWO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NWO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NWO į USD kaina?
Dabartinė NWO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NEW WORLD ORDER rinkos kapitalizacija?
NWO rinkos kapitalizacija yra $ 26.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NWO apyvartoje?
NWO apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NWO kaina?
NWO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00186399USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NWO kaina?
NWO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NWO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NWO yra --USD.
Ar NWO kaina šiais metais kils?
NWO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NWO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:55:42(UTC+8)

