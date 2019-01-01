New Truth Terminal (LORIA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNew Truth Terminal (LORIA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
New Truth Terminal (LORIA) Informacija

$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction.

$Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs.

This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.

Oficiali svetainė:
https://iamloria.fun/

New Truth Terminal (LORIA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius New Truth Terminal (LORIA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 58.69K
Bendra pasiūla:
$ 997.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 997.74M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 58.69K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00098424
Visų laikų minimumas:
$ 0.00001178
Dabartinė kaina:
$ 0
New Truth Terminal (LORIA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti New Truth Terminal (LORIA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų LORIA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek LORIA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate LORIA tokenomiką, galite peržiūrėti LORIA tokeno kainą realiuoju laiku!

LORIA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda LORIA? Mūsų LORIA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

