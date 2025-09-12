Daugiau apie LAKKHI

New Born Rhino logotipas

New Born Rhino kaina (LAKKHI)

Neįtraukta į sąrašą

1 LAKKHI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
New Born Rhino (LAKKHI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:55:15(UTC+8)

New Born Rhino (LAKKHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0016444
$ 0.0016444$ 0.0016444

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

-0.81%

+5.40%

+5.40%

New Born Rhino (LAKKHI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LAKKHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LAKKHI kaina yra $ 0.0016444, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LAKKHI per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -0.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

New Born Rhino (LAKKHI) rinkos informacija

$ 99.88K
$ 99.88K$ 99.88K

--
----

$ 99.88K
$ 99.88K$ 99.88K

999.97M
999.97M 999.97M

999,972,813.515675
999,972,813.515675 999,972,813.515675

Dabartinė New Born Rhino rinkos kapitalizacija yra $ 99.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LAKKHI apyvartoje yra 999.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 999972813.515675. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 99.88K

New Born Rhino (LAKKHI) kainos istorija USD

Šiandienos New Born Rhino kainos pokytis į USD: $ 0.
New Born Rhino 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
New Born Rhino 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
New Born Rhino 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.81%
30 dienų$ 0-34.14%
60 dienų$ 0+13.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra New Born Rhino (LAKKHI)

Named after the newborn baby one-horned rhino of Assam Zoo, Lakkhi, a unique digital asset created to celebrate the birth of Assam State Zoo’s rare one-horned rhino calf, named Lakkhi. Lakkhi is a symbol of hope for the conservation of the endangered one-horned rhino. This token represents a commitment to preserving wildlife and supporting conservation efforts. The $LAKKHI token launched on the Solana blockchain. Donation System Collaboration: During a pivotal meeting at Assam Zoo, plans were finalized to establish a donation platform, enabling global supporters to contribute directly to rhino conservation initiatives. Livestream POC: Proof of concept for livestreaming with integrated onramp donations, allowing contributions to the zoo for Lakkhi's conservation.

New Born Rhino (LAKKHI) išteklius

Oficiali svetainė

New Born Rhino kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos New Born Rhino (LAKKHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų New Born Rhino (LAKKHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes New Born Rhino prognozes.

Peržiūrėkite New Born Rhino kainos prognozę dabar!

LAKKHI į vietos valiutas

New Born Rhino (LAKKHI) Tokenomika

Supratimas apie New Born Rhino (LAKKHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LAKKHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie New Born Rhino (LAKKHI)

Kiek New Born Rhino(LAKKHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LAKKHI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LAKKHI į USD kaina?
Dabartinė LAKKHI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra New Born Rhino rinkos kapitalizacija?
LAKKHI rinkos kapitalizacija yra $ 99.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LAKKHI apyvartoje?
LAKKHI apyvartoje yra 999.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LAKKHI kaina?
LAKKHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0016444USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LAKKHI kaina?
LAKKHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra LAKKHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LAKKHI yra --USD.
Ar LAKKHI kaina šiais metais kils?
LAKKHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LAKKHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:55:15(UTC+8)

