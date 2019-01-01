New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNew Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Informacija

The KIRBY token is a community-driven memecoin on the Solana blockchain, inspired by the birth of Kirby, a baby elephant at the Houston Zoo. While primarily created for fun and community engagement, KIRBY also raises awareness for wildlife conservation. The token features exclusive content centered around Kirby, aiming to build a strong, supportive community of animal lovers and crypto enthusiasts. With its low-cost, fast transactions on Solana, KIRBY combines the excitement of memecoins with a heartwarming story that resonates with its holders.

Oficiali svetainė:
https://kirbyelephant.com/

New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 47.34K
Bendra pasiūla:
$ 998.91M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 998.91M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 47.34K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01773507
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti New Baby Elephant Houston Zoo (KIRBY) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų KIRBY tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek KIRBY tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate KIRBY tokenomiką, galite peržiūrėti KIRBY tokeno kainą realiuoju laiku!

KIRBY kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda KIRBY? Mūsų KIRBY kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.