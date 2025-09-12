Daugiau apie REMUS

New Ancient DNA kaina (REMUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 REMUS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.20%1D
USD
New Ancient DNA (REMUS) kainos grafikas realiu laiku
New Ancient DNA (REMUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

+1.22%

+2.27%

+2.27%

New Ancient DNA (REMUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas REMUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REMUS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REMUS per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +1.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

New Ancient DNA (REMUS) rinkos informacija

$ 61.25K
$ 61.25K$ 61.25K

--
----

$ 61.25K
$ 61.25K$ 61.25K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Dabartinė New Ancient DNA rinkos kapitalizacija yra $ 61.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. REMUS apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.25K

New Ancient DNA (REMUS) kainos istorija USD

Šiandienos New Ancient DNA kainos pokytis į USD: $ 0.
New Ancient DNA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
New Ancient DNA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
New Ancient DNA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.22%
30 dienų$ 0-5.58%
60 dienų$ 0-1.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra New Ancient DNA (REMUS)

Remus ($REMUS) is a token project inspired by the revival of the dire wolf, a species believed to be extinct for over 10,000 years. The project blends storytelling, conservation themes, and community engagement to promote awareness around wildlife restoration and scientific breakthroughs in genetics. Positioned at the intersection of science fiction and cutting-edge biology, Remus aims to spark discussion around the potential for bringing back endangered or extinct species through advanced technology. The $REMUS token supports a digital ecosystem centered on this narrative, inviting holders to become part of a community exploring the future of conservation, restoration, and ecological imagination.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

New Ancient DNA (REMUS) išteklius

Oficiali svetainė

New Ancient DNA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos New Ancient DNA (REMUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų New Ancient DNA (REMUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes New Ancient DNA prognozes.

Peržiūrėkite New Ancient DNA kainos prognozę dabar!

REMUS į vietos valiutas

New Ancient DNA (REMUS) Tokenomika

Supratimas apie New Ancient DNA (REMUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REMUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie New Ancient DNA (REMUS)

Kiek New Ancient DNA(REMUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REMUS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REMUS į USD kaina?
Dabartinė REMUS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra New Ancient DNA rinkos kapitalizacija?
REMUS rinkos kapitalizacija yra $ 61.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REMUS apyvartoje?
REMUS apyvartoje yra 420.69TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REMUS kaina?
REMUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REMUS kaina?
REMUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra REMUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REMUS yra --USD.
Ar REMUS kaina šiais metais kils?
REMUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REMUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.