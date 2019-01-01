NetherFi (NFI) Tokenomika
Welcome to NetherFi
📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x.
🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal.
🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data.
💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.
NetherFi (NFI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius NetherFi (NFI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
NetherFi (NFI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti NetherFi (NFI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NFI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek NFI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate NFI tokenomiką, galite peržiūrėti NFI tokeno kainą realiuoju laiku!
