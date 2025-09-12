NetherFi kaina (NFI)
NetherFi (NFI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NFI kaina yra $ 0.091814, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė NetherFi rinkos kapitalizacija yra $ 63.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFI apyvartoje yra 270.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.38K
Šiandienos NetherFi kainos pokytis į USD: $ 0.
NetherFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NetherFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
NetherFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.01%
|30 dienų
|$ 0
|-2.46%
|60 dienų
|$ 0
|+47.86%
|90 dienų
|$ 0
|--
Welcome to NetherFi 📈 Trade with Confidence: Whether you're a seasoned trader or just starting, our platform empowers you to trade spot or engage in leveraged trading of up to 50x. 🌐 Low Transaction Fees: We believe in making your trades go further. Our platform boasts incredibly low transaction fees, ensuring that you retain more of your hard-earned profits. Even for those substantial orders, rest assured that price impact remains minimal. 🛡️ Protection and Stability: Sudden price fluctuations and "scam wicks" are challenges we've tackled head-on. Our innovative pricing mechanism, anchored by Chainlink price feeds, offers protection against liquidation events. Experience stability like never before, ensuring your trades are based on accurate and reliable data. 💰 Rewards for Participation: Your commitment to our platform doesn't go unnoticed. Stake NFI or mint NLP and unlock the potential for protocol fee-sharing rewards. We value your contribution and want you to share in the success you help create.
