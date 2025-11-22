Netflix xStock kaina (NFLXX)
Šiandienos Netflix xStock (NFLXX) tiesioginė kaina yra $ 107.18, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 5.80%. Dabartinis NFLXX į USD konversijos rodiklis yra $ 107.18 už NFLXX.
Netflix xStock šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 574,440, o apyvartoje yra 5.36K NFLXX. Per pastarąsias 24 valandas NFLXX prekyba svyravo tarp $ 102.82 (žemiausios) ir $ 116.17 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 1,754.14, o visų laikų žemiausia – $ 102.82.
Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip NFLXX judėjo 0.00% per pastarąją valandą ir -90.68% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.
Dabartinė Netflix xStock rinkos kapitalizacija yra $ 574.44K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NFLXX apyvartoje yra 5.36K vienetų, o bendras kiekis siekia 214999.9966989. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.04M
0.00%
-5.80%
-90.68%
-90.68%
Šiandienos Netflix xStock kainos pokytis į USD: $ -6.6034752859519.
Netflix xStock 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -96.9908904280.
Netflix xStock 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -97.8173768440.
Netflix xStock 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -1,094.8731184042406.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -6.6034752859519
|-5.80%
|30 dienų
|$ -96.9908904280
|-90.49%
|60 dienų
|$ -97.8173768440
|-91.26%
|90 dienų
|$ -1,094.8731184042406
|-91.08%
2040 m. Netflix xStock kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|11-21 21:37:03
|Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
|11-21 15:19:55
|Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
|11-21 11:48:26
|Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
|11-21 07:03:32
|Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
|11-21 05:38:38
|Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
|11-20 18:24:11
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million
