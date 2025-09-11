Daugiau apie NCR

Neos Credits kaina (NCR)

1 NCR į USD – tiesioginė kaina:

$0.03488185
-0.90%1D
USD
Neos Credits (NCR) kainos grafikas realiu laiku
Neos Credits (NCR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03413584
24 val. žemiausia
$ 0.03516105
24 val. aukščiausia

$ 0.03413584
$ 0.03516105
$ 9.42
$ 0.02018704
+0.43%

-0.71%

+1.49%

+1.49%

Neos Credits (NCR) realiojo laiko kaina yra $0.03481785. Per pastarąsias 24 valandas NCR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03413584 iki aukščiausios $ 0.03516105 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NCR kaina yra $ 9.42, o žemiausia – $ 0.02018704.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NCR per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Neos Credits (NCR) rinkos informacija

$ 1.42M
--
$ 1.74M
40.65M
50,000,000.0
Dabartinė Neos Credits rinkos kapitalizacija yra $ 1.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NCR apyvartoje yra 40.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 50000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.74M

Neos Credits (NCR) kainos istorija USD

Šiandienos Neos Credits kainos pokytis į USD: $ -0.00024950536463122.
Neos Credits 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003356197.
Neos Credits 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001633897.
Neos Credits 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00024950536463122-0.71%
30 dienų$ -0.0003356197-0.96%
60 dienų$ +0.0001633897+0.47%
90 dienų$ 0--

Kas yra Neos Credits (NCR)

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Neos Credits (NCR) išteklius

Oficiali svetainė

Neos Credits kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Neos Credits (NCR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Neos Credits (NCR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Neos Credits prognozes.

Peržiūrėkite Neos Credits kainos prognozę dabar!

NCR į vietos valiutas

Neos Credits (NCR) Tokenomika

Supratimas apie Neos Credits (NCR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NCRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Neos Credits (NCR)

Kiek Neos Credits(NCR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NCR kaina USD valiuta yra 0.03481785USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NCR į USD kaina?
Dabartinė NCR kaina USD valiuta yra $ 0.03481785. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Neos Credits rinkos kapitalizacija?
NCR rinkos kapitalizacija yra $ 1.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NCR apyvartoje?
NCR apyvartoje yra 40.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NCR kaina?
NCR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.42USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NCR kaina?
NCR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02018704USD.
Kokia yra NCR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NCR yra --USD.
Ar NCR kaina šiais metais kils?
NCR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NCR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Neos Credits (NCR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

