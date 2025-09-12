Daugiau apie NAIX

Nebula Ai kaina (NAIX)

$0.00023363
Nebula Ai (NAIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:53:52(UTC+8)

Nebula Ai (NAIX) kainos informacija (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.00298629
$ 0
Nebula Ai (NAIX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NAIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAIX kaina yra $ 0.00298629, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAIX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nebula Ai (NAIX) rinkos informacija

$ 23.36K
--
$ 23.36K
100.00M
100,000,000.0
Dabartinė Nebula Ai rinkos kapitalizacija yra $ 23.36K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NAIX apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.36K

Nebula Ai (NAIX) kainos istorija USD

Šiandienos Nebula Ai kainos pokytis į USD: $ 0.
Nebula Ai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nebula Ai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Nebula Ai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-4.01%
60 dienų$ 0+27.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Nebula Ai (NAIX)

Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nebula Ai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nebula Ai (NAIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nebula Ai (NAIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nebula Ai prognozes.

Peržiūrėkite Nebula Ai kainos prognozę dabar!

NAIX į vietos valiutas

Nebula Ai (NAIX) Tokenomika

Supratimas apie Nebula Ai (NAIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nebula Ai (NAIX)

Kiek Nebula Ai(NAIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAIX kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAIX į USD kaina?
Dabartinė NAIX kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nebula Ai rinkos kapitalizacija?
NAIX rinkos kapitalizacija yra $ 23.36KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAIX apyvartoje?
NAIX apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAIX kaina?
NAIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00298629USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAIX kaina?
NAIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NAIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAIX yra --USD.
Ar NAIX kaina šiais metais kils?
NAIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:53:52(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.