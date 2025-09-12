Daugiau apie NBMLUM

NBM Lumite kaina (NBMLUM)

1 NBMLUM į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.80%1D
NBM Lumite (NBMLUM) kainos grafikas realiu laiku
NBM Lumite (NBMLUM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00008616
$ 0.00008616
24 val. žemiausia
$ 0.00008794
$ 0.00008794
24 val. aukščiausia

$ 0.00008616
$ 0.00008616

$ 0.00008794
$ 0.00008794

$ 0.0001803
$ 0.0001803

$ 0.00007463
$ 0.00007463

--

+0.86%

+8.75%

+8.75%

NBM Lumite (NBMLUM) realiojo laiko kaina yra $0.0000875. Per pastarąsias 24 valandas NBMLUM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008616 iki aukščiausios $ 0.00008794 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NBMLUM kaina yra $ 0.0001803, o žemiausia – $ 0.00007463.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NBMLUM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NBM Lumite (NBMLUM) rinkos informacija

$ 74.38K
$ 74.38K

--
----

$ 87.50K
$ 87.50K

850.00M
850.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė NBM Lumite rinkos kapitalizacija yra $ 74.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NBMLUM apyvartoje yra 850.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.50K

NBM Lumite (NBMLUM) kainos istorija USD

Šiandienos NBM Lumite kainos pokytis į USD: $ 0.
NBM Lumite 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000025060.
NBM Lumite 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000215617.
NBM Lumite 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00000142321595754823.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.86%
30 dienų$ -0.0000025060-2.86%
60 dienų$ -0.0000215617-24.64%
90 dienų$ +0.00000142321595754823+1.65%

Kas yra NBM Lumite (NBMLUM)

NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.

NBM Lumite (NBMLUM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

NBM Lumite kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NBM Lumite (NBMLUM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NBM Lumite (NBMLUM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NBM Lumite prognozes.

Peržiūrėkite NBM Lumite kainos prognozę dabar!

NBMLUM į vietos valiutas

NBM Lumite (NBMLUM) Tokenomika

Supratimas apie NBM Lumite (NBMLUM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NBMLUMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NBM Lumite (NBMLUM)

Kiek NBM Lumite(NBMLUM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NBMLUM kaina USD valiuta yra 0.0000875USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NBMLUM į USD kaina?
Dabartinė NBMLUM kaina USD valiuta yra $ 0.0000875. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NBM Lumite rinkos kapitalizacija?
NBMLUM rinkos kapitalizacija yra $ 74.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NBMLUM apyvartoje?
NBMLUM apyvartoje yra 850.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NBMLUM kaina?
NBMLUM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0001803USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NBMLUM kaina?
NBMLUM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00007463USD.
Kokia yra NBMLUM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NBMLUM yra --USD.
Ar NBMLUM kaina šiais metais kils?
NBMLUM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NBMLUM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
NBM Lumite (NBMLUM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.