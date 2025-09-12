Daugiau apie NAZAREAI

NazareAI kaina (NAZAREAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 NAZAREAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.70%1D
USD
NazareAI (NAZAREAI) kainos grafikas realiu laiku
NazareAI (NAZAREAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
NazareAI (NAZAREAI) realiojo laiko kaina yra $0.00005213. Per pastarąsias 24 valandas NAZAREAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005096 iki aukščiausios $ 0.000054 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAZAREAI kaina yra $ 0.00445252, o žemiausia – $ 0.0000467.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAZAREAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.95%, per 24 valandas – -3.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NazareAI (NAZAREAI) rinkos informacija

Dabartinė NazareAI rinkos kapitalizacija yra $ 51.88K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NAZAREAI apyvartoje yra 999.87M vienetų, o bendras kiekis siekia 999874641.160869. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 51.88K

NazareAI (NAZAREAI) kainos istorija USD

Šiandienos NazareAI kainos pokytis į USD: $ 0.
NazareAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000243424.
NazareAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000428022.
NazareAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004395254714539306.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.29%
30 dienų$ -0.0000243424-46.69%
60 dienų$ -0.0000428022-82.10%
90 dienų$ -0.0004395254714539306-89.39%

Kas yra NazareAI (NAZAREAI)

NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NazareAI (NAZAREAI) išteklius

Oficiali svetainė

NazareAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NazareAI (NAZAREAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NazareAI (NAZAREAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NazareAI prognozes.

Peržiūrėkite NazareAI kainos prognozę dabar!

NAZAREAI į vietos valiutas

NazareAI (NAZAREAI) Tokenomika

Supratimas apie NazareAI (NAZAREAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAZAREAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NazareAI (NAZAREAI)

Kiek NazareAI(NAZAREAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAZAREAI kaina USD valiuta yra 0.00005213USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAZAREAI į USD kaina?
Dabartinė NAZAREAI kaina USD valiuta yra $ 0.00005213. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NazareAI rinkos kapitalizacija?
NAZAREAI rinkos kapitalizacija yra $ 51.88KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAZAREAI apyvartoje?
NAZAREAI apyvartoje yra 999.87MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAZAREAI kaina?
NAZAREAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00445252USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAZAREAI kaina?
NAZAREAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000467USD.
Kokia yra NAZAREAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAZAREAI yra --USD.
Ar NAZAREAI kaina šiais metais kils?
NAZAREAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAZAREAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.