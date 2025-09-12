Daugiau apie NAVIX

NAVIX kaina (NAVIX)

$0.00020453
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
NAVIX (NAVIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:27:56(UTC+8)

NAVIX (NAVIX) kainos informacija (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0.00126737
$ 0.00013007
NAVIX (NAVIX) realiojo laiko kaina yra $0.00020453. Per pastarąsias 24 valandas NAVIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAVIX kaina yra $ 0.00126737, o žemiausia – $ 0.00013007.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAVIX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NAVIX (NAVIX) rinkos informacija

$ 204.53K
14.61M
1,000,000,000.0
Dabartinė NAVIX rinkos kapitalizacija yra $ 2.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NAVIX apyvartoje yra 14.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 204.53K

NAVIX (NAVIX) kainos istorija USD

Šiandienos NAVIX kainos pokytis į USD: $ 0.
NAVIX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
NAVIX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.0000000000.
NAVIX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0.00000000000.00%
60 dienų$ 0.00000000000.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra NAVIX (NAVIX)

The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

NAVIX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NAVIX (NAVIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NAVIX (NAVIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NAVIX prognozes.

Peržiūrėkite NAVIX kainos prognozę dabar!

NAVIX (NAVIX) Tokenomika

Supratimas apie NAVIX (NAVIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAVIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NAVIX (NAVIX)

Kiek NAVIX(NAVIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAVIX kaina USD valiuta yra 0.00020453USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAVIX į USD kaina?
Dabartinė NAVIX kaina USD valiuta yra $ 0.00020453. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NAVIX rinkos kapitalizacija?
NAVIX rinkos kapitalizacija yra $ 2.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAVIX apyvartoje?
NAVIX apyvartoje yra 14.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAVIX kaina?
NAVIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00126737USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAVIX kaina?
NAVIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00013007USD.
Kokia yra NAVIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAVIX yra --USD.
Ar NAVIX kaina šiais metais kils?
NAVIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAVIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:27:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.