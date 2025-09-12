Daugiau apie NVG8

$0.00440905
+0.40%1D
USD
Navigate (NVG8) kainos grafikas realiu laiku
Navigate (NVG8) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00437479
24 val. žemiausia
$ 0.00446607
24 val. aukščiausia

$ 0.00437479
$ 0.00446607
$ 0.055605
$ 0.00423214
-0.00%

+0.41%

-6.37%

-6.37%

Navigate (NVG8) realiojo laiko kaina yra $0.00440905. Per pastarąsias 24 valandas NVG8 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00437479 iki aukščiausios $ 0.00446607 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NVG8 kaina yra $ 0.055605, o žemiausia – $ 0.00423214.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NVG8 per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Navigate (NVG8) rinkos informacija

$ 618.60K
--
$ 4.41M
140.34M
1,000,000,000.0
Dabartinė Navigate rinkos kapitalizacija yra $ 618.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NVG8 apyvartoje yra 140.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.41M

Navigate (NVG8) kainos istorija USD

Šiandienos Navigate kainos pokytis į USD: $ 0.
Navigate 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006934487.
Navigate 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012445301.
Navigate 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003701467105390343.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.41%
30 dienų$ -0.0006934487-15.72%
60 dienų$ -0.0012445301-28.22%
90 dienų$ -0.003701467105390343-45.63%

Kas yra Navigate (NVG8)

Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Navigate (NVG8) ištekliai

Oficiali svetainė

Navigate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Navigate (NVG8) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Navigate (NVG8) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Navigate prognozes.

Peržiūrėkite Navigate kainos prognozę dabar!

NVG8 į vietos valiutas

Navigate (NVG8) Tokenomika

Supratimas apie Navigate (NVG8) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NVG8išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Navigate (NVG8)

Kiek Navigate(NVG8) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NVG8 kaina USD valiuta yra 0.00440905USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NVG8 į USD kaina?
Dabartinė NVG8 kaina USD valiuta yra $ 0.00440905. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Navigate rinkos kapitalizacija?
NVG8 rinkos kapitalizacija yra $ 618.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NVG8 apyvartoje?
NVG8 apyvartoje yra 140.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NVG8 kaina?
NVG8 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.055605USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NVG8 kaina?
NVG8 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00423214USD.
Kokia yra NVG8 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NVG8 yra --USD.
Ar NVG8 kaina šiais metais kils?
NVG8 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NVG8 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
