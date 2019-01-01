Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieNative Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Informacija

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Oficiali svetainė:
https://deuro.com/
Baltoji knyga:
https://docs.deuro.com/

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 5.25M
$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M
Bendra pasiūla:
$ 13.68M
$ 13.68M$ 13.68M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 13.68M
$ 13.68M
$ 13.68M$ 13.68M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 5.25M
$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M
Visų laikų rekordas:
$ 0.421108
$ 0.421108$ 0.421108
Visų laikų minimumas:
$ 0.378816
$ 0.378816$ 0.378816
Dabartinė kaina:
$ 0.383757
$ 0.383757$ 0.383757

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų NDEPS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek NDEPS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate NDEPS tokenomiką, galite peržiūrėti NDEPS tokeno kainą realiuoju laiku!

NDEPS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda NDEPS? Mūsų NDEPS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.