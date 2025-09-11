Daugiau apie NDEPS

NDEPS Kainos informacija

NDEPS Baltoji knyga

NDEPS Oficiali svetainė

NDEPS Tokenomika

NDEPS Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Native Decentralized Euro Protocol Share logotipas

Native Decentralized Euro Protocol Share kaina (NDEPS)

Neįtraukta į sąrašą

1 NDEPS į USD – tiesioginė kaina:

$0.380954
$0.380954$0.380954
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:19:50(UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.421108
$ 0.421108$ 0.421108

$ 0.378816
$ 0.378816$ 0.378816

--

--

0.00%

0.00%

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) realiojo laiko kaina yra $0.380954. Per pastarąsias 24 valandas NDEPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NDEPS kaina yra $ 0.421108, o žemiausia – $ 0.378816.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NDEPS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) rinkos informacija

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

--
----

$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M

13.78M
13.78M 13.78M

13,780,614.93673095
13,780,614.93673095 13,780,614.93673095

Dabartinė Native Decentralized Euro Protocol Share rinkos kapitalizacija yra $ 5.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NDEPS apyvartoje yra 13.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 13780614.93673095. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.25M

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kainos istorija USD

Šiandienos Native Decentralized Euro Protocol Share kainos pokytis į USD: $ 0.
Native Decentralized Euro Protocol Share 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012872816.
Native Decentralized Euro Protocol Share 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0040826078.
Native Decentralized Euro Protocol Share 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.03157514342444136.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0012872816+0.34%
60 dienų$ -0.0040826078-1.07%
90 dienų$ -0.03157514342444136-7.65%

Kas yra Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Native Decentralized Euro Protocol Share kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Native Decentralized Euro Protocol Share prognozes.

Peržiūrėkite Native Decentralized Euro Protocol Share kainos prognozę dabar!

NDEPS į vietos valiutas

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika

Supratimas apie Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NDEPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS)

Kiek Native Decentralized Euro Protocol Share(NDEPS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NDEPS kaina USD valiuta yra 0.380954USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NDEPS į USD kaina?
Dabartinė NDEPS kaina USD valiuta yra $ 0.380954. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Native Decentralized Euro Protocol Share rinkos kapitalizacija?
NDEPS rinkos kapitalizacija yra $ 5.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NDEPS apyvartoje?
NDEPS apyvartoje yra 13.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NDEPS kaina?
NDEPS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.421108USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NDEPS kaina?
NDEPS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.378816USD.
Kokia yra NDEPS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NDEPS yra --USD.
Ar NDEPS kaina šiais metais kils?
NDEPS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NDEPS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:19:50(UTC+8)

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.