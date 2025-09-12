Daugiau apie NASF

Nash Smart Finance kaina (NASF)

Neįtraukta į sąrašą

1 NASF į USD – tiesioginė kaina:

$0.02772223
$0.02772223
+0.70%1D
USD
Nash Smart Finance (NASF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:41:37(UTC+8)

Nash Smart Finance (NASF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0275133
$ 0.0275133$ 0.0275133
24 val. žemiausia
$ 0.02789529
$ 0.02789529$ 0.02789529
24 val. aukščiausia

$ 0.0275133
$ 0.0275133$ 0.0275133

$ 0.02789529
$ 0.02789529$ 0.02789529

$ 0.03036396
$ 0.03036396$ 0.03036396

$ 0.00595173
$ 0.00595173$ 0.00595173

+0.00%

+0.58%

-0.84%

-0.84%

Nash Smart Finance (NASF) realiojo laiko kaina yra $0.02771802. Per pastarąsias 24 valandas NASF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0275133 iki aukščiausios $ 0.02789529 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NASF kaina yra $ 0.03036396, o žemiausia – $ 0.00595173.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NASF per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Nash Smart Finance (NASF) rinkos informacija

$ 277.26K
$ 277.26K$ 277.26K

--
----

$ 277.26K
$ 277.26K$ 277.26K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Nash Smart Finance rinkos kapitalizacija yra $ 277.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NASF apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 277.26K

Nash Smart Finance (NASF) kainos istorija USD

Šiandienos Nash Smart Finance kainos pokytis į USD: $ +0.00015992.
Nash Smart Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0158331317.
Nash Smart Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0310931102.
Nash Smart Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0204327754499313655.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00015992+0.58%
30 dienų$ +0.0158331317+57.12%
60 dienų$ +0.0310931102+112.18%
90 dienų$ +0.0204327754499313655+280.47%

Kas yra Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Nash Smart Finance (NASF) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Nash Smart Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Nash Smart Finance (NASF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Nash Smart Finance (NASF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Nash Smart Finance prognozes.

Peržiūrėkite Nash Smart Finance kainos prognozę dabar!

NASF į vietos valiutas

Nash Smart Finance (NASF) Tokenomika

Supratimas apie Nash Smart Finance (NASF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NASFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Nash Smart Finance (NASF)

Kiek Nash Smart Finance(NASF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NASF kaina USD valiuta yra 0.02771802USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NASF į USD kaina?
Dabartinė NASF kaina USD valiuta yra $ 0.02771802. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Nash Smart Finance rinkos kapitalizacija?
NASF rinkos kapitalizacija yra $ 277.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NASF apyvartoje?
NASF apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NASF kaina?
NASF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03036396USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NASF kaina?
NASF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00595173USD.
Kokia yra NASF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NASF yra --USD.
Ar NASF kaina šiais metais kils?
NASF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NASF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:41:37(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.