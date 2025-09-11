Daugiau apie NAMI

NAMI Protocol kaina (NAMI)

1 NAMI į USD – tiesioginė kaina:

$0.02921452
+1.40%1D
mexc
USD
NAMI Protocol (NAMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:34:12(UTC+8)

NAMI Protocol (NAMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02751501
24 val. žemiausia
$ 0.02933255
24 val. aukščiausia

$ 0.02751501
$ 0.02933255
$ 0.03760331
$ 0.00641005
+1.18%

+1.41%

-1.14%

-1.14%

NAMI Protocol (NAMI) realiojo laiko kaina yra $0.02921452. Per pastarąsias 24 valandas NAMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02751501 iki aukščiausios $ 0.02933255 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAMI kaina yra $ 0.03760331, o žemiausia – $ 0.00641005.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAMI per pastarąją valandą pasikeitė +1.18%, per 24 valandas – +1.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

NAMI Protocol (NAMI) rinkos informacija

$ 2.55M
--
$ 2.91M
87.83M
100,000,000.0
Dabartinė NAMI Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 2.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NAMI apyvartoje yra 87.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.91M

NAMI Protocol (NAMI) kainos istorija USD

Šiandienos NAMI Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.00040518.
NAMI Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017368411.
NAMI Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0126634806.
NAMI Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00040518+1.41%
30 dienų$ +0.0017368411+5.95%
60 dienų$ +0.0126634806+43.35%
90 dienų$ 0--

Kas yra NAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

NAMI Protocol (NAMI) išteklius

NAMI Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos NAMI Protocol (NAMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų NAMI Protocol (NAMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes NAMI Protocol prognozes.

Peržiūrėkite NAMI Protocol kainos prognozę dabar!

NAMI į vietos valiutas

NAMI Protocol (NAMI) Tokenomika

Supratimas apie NAMI Protocol (NAMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie NAMI Protocol (NAMI)

Kiek NAMI Protocol(NAMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAMI kaina USD valiuta yra 0.02921452USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAMI į USD kaina?
Dabartinė NAMI kaina USD valiuta yra $ 0.02921452. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra NAMI Protocol rinkos kapitalizacija?
NAMI rinkos kapitalizacija yra $ 2.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAMI apyvartoje?
NAMI apyvartoje yra 87.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAMI kaina?
NAMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03760331USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAMI kaina?
NAMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00641005USD.
Kokia yra NAMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAMI yra --USD.
Ar NAMI kaina šiais metais kils?
NAMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:34:12(UTC+8)

