myEva (MYEVA) Tokenomika

myEva (MYEVA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiemyEva (MYEVA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

myEva (MYEVA) Informacija

😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶

Oficiali svetainė:
https://www.myeva.ai
Baltoji knyga:
https://go.myeva.ai/white-paper

myEva (MYEVA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius myEva (MYEVA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 28.82K
$ 28.82K$ 28.82K
Bendra pasiūla:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.04M
$ 9.04M$ 9.04M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 66.94K
$ 66.94K$ 66.94K
Visų laikų rekordas:
$ 0.01295522
$ 0.01295522$ 0.01295522
Visų laikų minimumas:
$ 0.00211858
$ 0.00211858$ 0.00211858
Dabartinė kaina:
$ 0.00318752
$ 0.00318752$ 0.00318752

myEva (MYEVA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti myEva (MYEVA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MYEVA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MYEVA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MYEVA tokenomiką, galite peržiūrėti MYEVA tokeno kainą realiuoju laiku!

MYEVA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MYEVA? Mūsų MYEVA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.