My Bro logotipas

My Bro kaina (BRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 BRO į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
My Bro (BRO) kainos grafikas realiu laiku
My Bro (BRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-1.16%

+15.84%

+15.84%

My Bro (BRO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

My Bro (BRO) rinkos informacija

$ 266.87K
$ 266.87K$ 266.87K

--
----

$ 266.87K
$ 266.87K$ 266.87K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Dabartinė My Bro rinkos kapitalizacija yra $ 266.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRO apyvartoje yra 420.69T vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 266.87K

My Bro (BRO) kainos istorija USD

Šiandienos My Bro kainos pokytis į USD: $ 0.
My Bro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
My Bro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
My Bro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.16%
30 dienų$ 0+16.14%
60 dienų$ 0+29.07%
90 dienų$ 0--

Kas yra My Bro (BRO)

A fair-launched meme coin on Avalanche C-Chain via a custom audited, automated and trustless contract, with no team allocation & no tax. Bro gathered ~13000 AVAX in a custom presale launch designed to hinder sniper bots from having any advantage, ensuring a fair distribution and open access without any whitelists or limits, so all could enter equally. Having launched at ~1M MCAP with ~1M in LP, this token is ready for whales of all sizes to enter safely.

My Bro (BRO) išteklius

Oficiali svetainė

My Bro kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos My Bro (BRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų My Bro (BRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes My Bro prognozes.

Peržiūrėkite My Bro kainos prognozę dabar!

BRO į vietos valiutas

My Bro (BRO) Tokenomika

Supratimas apie My Bro (BRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie My Bro (BRO)

Kiek My Bro(BRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BRO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BRO į USD kaina?
Dabartinė BRO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra My Bro rinkos kapitalizacija?
BRO rinkos kapitalizacija yra $ 266.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BRO apyvartoje?
BRO apyvartoje yra 420.69TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BRO kaina?
BRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BRO kaina?
BRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BRO yra --USD.
Ar BRO kaina šiais metais kils?
BRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.