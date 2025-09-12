MXS Games kaina (XSEED)
-0.10%
-2.31%
+11.14%
+11.14%
MXS Games (XSEED) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XSEED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XSEED kaina yra $ 0.00160571, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XSEED per pastarąją valandą pasikeitė -0.10%, per 24 valandas – -2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MXS Games rinkos kapitalizacija yra $ 197.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XSEED apyvartoje yra 10.22B vienetų, o bendras kiekis siekia 42899998599.99999. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 828.50K
Šiandienos MXS Games kainos pokytis į USD: $ 0.
MXS Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MXS Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MXS Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.31%
|30 dienų
|$ 0
|+5.26%
|60 dienų
|$ 0
|-22.29%
|90 dienų
|$ 0
|--
MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).
