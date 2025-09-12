Daugiau apie MUON

$0.00401773
-1.00%1D
Muon (MUON) kainos grafikas realiu laiku
Muon (MUON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00394926
24 val. žemiausia
$ 0.00410648
24 val. aukščiausia

$ 0.00394926
$ 0.00410648
$ 0.01344526
$ 0.0034067
+0.02%

-1.04%

+15.02%

+15.02%

Muon (MUON) realiojo laiko kaina yra $0.00401773. Per pastarąsias 24 valandas MUON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00394926 iki aukščiausios $ 0.00410648 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUON kaina yra $ 0.01344526, o žemiausia – $ 0.0034067.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUON per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Muon (MUON) rinkos informacija

$ 207.17K
--
$ 207.17K
51.56M
51,564,683.04382866
Dabartinė Muon rinkos kapitalizacija yra $ 207.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MUON apyvartoje yra 51.56M vienetų, o bendras kiekis siekia 51564683.04382866. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 207.17K

Muon (MUON) kainos istorija USD

Šiandienos Muon kainos pokytis į USD: $ 0.
Muon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0010748878.
Muon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024053217.
Muon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.004281336392765411.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.04%
30 dienų$ -0.0010748878-26.75%
60 dienų$ -0.0024053217-59.86%
90 dienų$ -0.004281336392765411-51.58%

Kas yra Muon (MUON)

Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.

Muon (MUON) išteklius

Muon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Muon (MUON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Muon (MUON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Muon prognozes.

Peržiūrėkite Muon kainos prognozę dabar!

MUON į vietos valiutas

Muon (MUON) Tokenomika

Supratimas apie Muon (MUON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Muon (MUON)

Kiek Muon(MUON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MUON kaina USD valiuta yra 0.00401773USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MUON į USD kaina?
Dabartinė MUON kaina USD valiuta yra $ 0.00401773. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Muon rinkos kapitalizacija?
MUON rinkos kapitalizacija yra $ 207.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MUON apyvartoje?
MUON apyvartoje yra 51.56MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MUON kaina?
MUON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01344526USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MUON kaina?
MUON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0034067USD.
Kokia yra MUON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MUON yra --USD.
Ar MUON kaina šiais metais kils?
MUON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MUON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Muon (MUON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.