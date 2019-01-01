Mu Coin (MU) Tokenomika

Mu Coin (MU) Tokenomika
Mu Coin (MU) Informacija

Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem.

Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin.

Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin.

https://www.mu.money

Mu Coin (MU) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Mu Coin (MU) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 30.43K
$ 30.43K
$ 30.43K$ 30.43K
Bendra pasiūla:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 1.00M
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 30.43K
$ 30.43K
$ 30.43K$ 30.43K
Visų laikų rekordas: $ 3.26
$ 3.26
$ 3.26$ 3.26
Visų laikų minimumas:
$ 0.01981126
$ 0.01981126$ 0.01981126
Dabartinė kaina:
$ 0.03046013
$ 0.03046013$ 0.03046013

Mu Coin (MU) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mu Coin (MU) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MU tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MU tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MU tokenomiką, galite peržiūrėti MU tokeno kainą realiuoju laiku!

MU kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MU? Mūsų MU kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

