Mt Pelerin Shares logotipas

Mt Pelerin Shares kaina (MPS)

Neįtraukta į sąrašą

1 MPS į USD – tiesioginė kaina:

$4.36
$4.36
-3.80%1D
USD
Mt Pelerin Shares (MPS) kainos grafikas realiu laiku
Mt Pelerin Shares (MPS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4.29
$ 4.29
24 val. žemiausia
$ 4.53
$ 4.53
24 val. aukščiausia

$ 4.29
$ 4.29

$ 4.53
$ 4.53

$ 28.26
$ 28.26

$ 1.1
$ 1.1

-0.06%

-3.84%

+0.35%

+0.35%

Mt Pelerin Shares (MPS) realiojo laiko kaina yra $4.36. Per pastarąsias 24 valandas MPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.29 iki aukščiausios $ 4.53 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MPS kaina yra $ 28.26, o žemiausia – $ 1.1.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MPS per pastarąją valandą pasikeitė -0.06%, per 24 valandas – -3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mt Pelerin Shares (MPS) rinkos informacija

$ 2.18M
$ 2.18M

--
--

$ 43.61M
$ 43.61M

500.00K
500.00K

10,000,000.0
10,000,000.0

Dabartinė Mt Pelerin Shares rinkos kapitalizacija yra $ 2.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MPS apyvartoje yra 500.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 43.61M

Mt Pelerin Shares (MPS) kainos istorija USD

Šiandienos Mt Pelerin Shares kainos pokytis į USD: $ -0.174107140193925.
Mt Pelerin Shares 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.0300473840.
Mt Pelerin Shares 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.7054105040.
Mt Pelerin Shares 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.174107140193925-3.84%
30 dienų$ +1.0300473840+23.62%
60 dienų$ +0.7054105040+16.18%
90 dienų$ 0--

Kas yra Mt Pelerin Shares (MPS)

MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.

Mt Pelerin Shares (MPS) išteklius

Oficiali svetainė

Mt Pelerin Shares kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mt Pelerin Shares (MPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mt Pelerin Shares (MPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mt Pelerin Shares prognozes.

Peržiūrėkite Mt Pelerin Shares kainos prognozę dabar!

MPS į vietos valiutas

Mt Pelerin Shares (MPS) Tokenomika

Supratimas apie Mt Pelerin Shares (MPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mt Pelerin Shares (MPS)

Kiek Mt Pelerin Shares(MPS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MPS kaina USD valiuta yra 4.36USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MPS į USD kaina?
Dabartinė MPS kaina USD valiuta yra $ 4.36. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mt Pelerin Shares rinkos kapitalizacija?
MPS rinkos kapitalizacija yra $ 2.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MPS apyvartoje?
MPS apyvartoje yra 500.00KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MPS kaina?
MPS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.26USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MPS kaina?
MPS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.1USD.
Kokia yra MPS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MPS yra --USD.
Ar MPS kaina šiais metais kils?
MPS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MPS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.