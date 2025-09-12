Daugiau apie BURN

MSQ Cycle Burn (BURN) kainos grafikas realiu laiku
MSQ Cycle Burn (BURN) kainos informacija (USD)

MSQ Cycle Burn (BURN) realiojo laiko kaina yra $0.00526452. Per pastarąsias 24 valandas BURN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BURN kaina yra $ 0.381765, o žemiausia – $ 0.00224419.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BURN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -49.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MSQ Cycle Burn (BURN) rinkos informacija

$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K

$ 53.70K
$ 53.70K$ 53.70K

10.20M
10.20M 10.20M

10,200,000.0
10,200,000.0 10,200,000.0

Dabartinė MSQ Cycle Burn rinkos kapitalizacija yra $ 53.70K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BURN apyvartoje yra 10.20M vienetų, o bendras kiekis siekia 10200000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.70K

MSQ Cycle Burn (BURN) kainos istorija USD

Šiandienos MSQ Cycle Burn kainos pokytis į USD: $ 0.
MSQ Cycle Burn 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0027054836.
MSQ Cycle Burn 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028160712.
MSQ Cycle Burn 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.008995426493172.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0027054836-51.39%
60 dienų$ -0.0028160712-53.49%
90 dienų$ -0.008995426493172-63.08%

Kas yra MSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

MSQ Cycle Burn (BURN) išteklius

MSQ Cycle Burn kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MSQ Cycle Burn (BURN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MSQ Cycle Burn (BURN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MSQ Cycle Burn prognozes.

MSQ Cycle Burn (BURN) Tokenomika

Supratimas apie MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BURNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MSQ Cycle Burn (BURN)

Kiek MSQ Cycle Burn(BURN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BURN kaina USD valiuta yra 0.00526452USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BURN į USD kaina?
Dabartinė BURN kaina USD valiuta yra $ 0.00526452. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MSQ Cycle Burn rinkos kapitalizacija?
BURN rinkos kapitalizacija yra $ 53.70KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BURN apyvartoje?
BURN apyvartoje yra 10.20MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BURN kaina?
BURN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.381765USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BURN kaina?
BURN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00224419USD.
Kokia yra BURN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BURN yra --USD.
Ar BURN kaina šiais metais kils?
BURN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BURN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.