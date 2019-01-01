Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomika

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Informacija

Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top.

Oficiali svetainė:
https://mrsmigglesbase.com/

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 176.83K
$ 176.83K
Bendra pasiūla:
$ 948.65M
$ 948.65M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 948.65M
$ 948.65M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 176.83K
$ 176.83K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00502618
$ 0.00502618
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00018644
$ 0.00018644

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MRSMIGGLES tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MRSMIGGLES tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MRSMIGGLES tokenomiką, galite peržiūrėti MRSMIGGLES tokeno kainą realiuoju laiku!

MRSMIGGLES kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MRSMIGGLES? Mūsų MRSMIGGLES kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.