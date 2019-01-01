Mozart (MOZART) Tokenomika
Forget Don Giovanni—this is Don’t-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony’s allegro. Whether you’re a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn’t just a coin; it’s a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana’s lightning-fast blockchain. Let’s make gains so legendary even Beethoven will hear about it!
Ištirkite pagrindinius Mozart (MOZART) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Mozart (MOZART) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Mozart (MOZART) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MOZART tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MOZART tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MOZART tokenomiką, galite peržiūrėti MOZART tokeno kainą realiuoju laiku!
