Moxie kaina (MOXIE)
-0.71%
-0.73%
+16.18%
+16.18%
Moxie (MOXIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MOXIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOXIE kaina yra $ 0.01944119, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOXIE per pastarąją valandą pasikeitė -0.71%, per 24 valandas – -0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Moxie rinkos kapitalizacija yra $ 266.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOXIE apyvartoje yra 5.57B vienetų, o bendras kiekis siekia 9866944313.1622. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 471.01K
Šiandienos Moxie kainos pokytis į USD: $ 0.
Moxie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moxie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moxie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.73%
|30 dienų
|$ 0
|-30.65%
|60 dienų
|$ 0
|+5.46%
|90 dienų
|$ 0
|--
Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: 1. Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. 2. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned.
