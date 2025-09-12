Daugiau apie MOVEZ

MoveZ kaina (MOVEZ)

MoveZ (MOVEZ) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MOVEZ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOVEZ kaina yra $ 0.04790956, o žemiausia – $ 0.0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOVEZ per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.01%.

Dabartinė MoveZ rinkos kapitalizacija yra $ 6.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOVEZ apyvartoje yra 390.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 84.93K

Kas yra MoveZ (MOVEZ)

MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!

MoveZ (MOVEZ) Tokenomika

Supratimas apie MoveZ (MOVEZ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOVEZišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MoveZ (MOVEZ)

Kiek MoveZ(MOVEZ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOVEZ kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOVEZ į USD kaina?
Dabartinė MOVEZ kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MoveZ rinkos kapitalizacija?
MOVEZ rinkos kapitalizacija yra $ 6.62KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOVEZ apyvartoje?
MOVEZ apyvartoje yra 390.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOVEZ kaina?
MOVEZ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04790956USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOVEZ kaina?
MOVEZ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0USD.
Kokia yra MOVEZ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOVEZ yra --USD.
Ar MOVEZ kaina šiais metais kils?
MOVEZ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOVEZ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
