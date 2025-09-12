Daugiau apie GATHA

Most Holders Ever kaina (GATHA)

Most Holders Ever (GATHA) kainos grafikas realiu laiku
Most Holders Ever (GATHA) kainos informacija (USD)

Most Holders Ever (GATHA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GATHA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GATHA kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GATHA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.56%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Most Holders Ever (GATHA) rinkos informacija

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

--
----

$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K

997.89M
997.89M 997.89M

997,890,817.236885
997,890,817.236885 997,890,817.236885

Dabartinė Most Holders Ever rinkos kapitalizacija yra $ 6.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GATHA apyvartoje yra 997.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 997890817.236885. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.55K

Most Holders Ever (GATHA) kainos istorija USD

Šiandienos Most Holders Ever kainos pokytis į USD: $ 0.
Most Holders Ever 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Most Holders Ever 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Most Holders Ever 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+9.20%
60 dienų$ 0-1.84%
90 dienų$ 0--

Kas yra Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

Most Holders Ever (GATHA) išteklius

Oficiali svetainė

Most Holders Ever kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Most Holders Ever (GATHA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Most Holders Ever (GATHA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Most Holders Ever prognozes.

Peržiūrėkite Most Holders Ever kainos prognozę dabar!

GATHA į vietos valiutas

Most Holders Ever (GATHA) Tokenomika

Supratimas apie Most Holders Ever (GATHA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GATHAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Most Holders Ever (GATHA)

Kiek Most Holders Ever(GATHA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GATHA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GATHA į USD kaina?
Dabartinė GATHA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Most Holders Ever rinkos kapitalizacija?
GATHA rinkos kapitalizacija yra $ 6.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GATHA apyvartoje?
GATHA apyvartoje yra 997.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GATHA kaina?
GATHA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GATHA kaina?
GATHA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GATHA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GATHA yra --USD.
Ar GATHA kaina šiais metais kils?
GATHA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GATHA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Most Holders Ever (GATHA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

