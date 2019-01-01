moonthat coin (MOONTHAT) Tokenomika
moonthat coin (MOONTHAT) Informacija
Our mission is simple yet powerful: "Moon that!" This phrase embodies the heart of our vibrant and loving community. We are united by a shared vision to uplift and empower everyone to achieve their fullest potential. At the core of who we are is a desire to see every individual succeed, no matter their background, goals, or challenges. Together, we are committed to building a world where positivity reigns, and dreams come true.
We firmly believe that optimism and good vibes can change lives, and we work tirelessly to spread that energy far and wide. Every interaction, message, and action is rooted in kindness and encouragement, creating a ripple effect of hope and inspiration. Through our signature phrase—"Moon that!"—we aim to remind everyone to dream big, take bold steps, and never let fear or doubt hold them back. This is more than just words; it’s a call to action, a way of life, and a mantra for success.
"Moon that!" is more than a phrase—it’s a movement. It’s about looking at every challenge as an opportunity to rise higher. It’s about refusing to settle for less than what you deserve and striving for greatness in every aspect of life. When you say "Moon that!" you’re declaring your commitment to pursuing your passions, supporting others in their journeys, and believing in the power of a united community.
Our community is a safe space for people from all walks of life to come together, share their dreams, and find the support they need to make those dreams a reality. Whether you’re reaching for personal goals, professional success, or simply looking for motivation to keep going, you’ll find it here. Together, we celebrate victories big and small, learn from setbacks, and cheer each other on every step of the way.
So let’s take this journey together, lifting each other up and spreading positivity wherever we go. Let’s embrace the power of optimism and the strength of a supportive community. Let’s dream, create, and achieve—together. And most importantly, let’s always remember to "Moon that!" Now is the time to rise above and make great things happen. Let’s join forces, share our light, and MOON THAT!
moonthat coin (MOONTHAT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius moonthat coin (MOONTHAT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
moonthat coin (MOONTHAT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti moonthat coin (MOONTHAT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MOONTHAT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MOONTHAT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MOONTHAT tokenomiką, galite peržiūrėti MOONTHAT tokeno kainą realiuoju laiku!
