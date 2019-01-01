MoonsDust (MOOND) Tokenomika
MoonsDust (MOOND) Informacija
Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network.
RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce.
RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%.
MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn.
In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.
MoonsDust (MOOND) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius MoonsDust (MOOND) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
MoonsDust (MOOND) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti MoonsDust (MOOND) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MOOND tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MOOND tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MOOND tokenomiką, galite peržiūrėti MOOND tokeno kainą realiuoju laiku!
