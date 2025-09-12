MoonPrime Games kaina (LUNAR)
MoonPrime Games (LUNAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas LUNAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LUNAR kaina yra $ 0.00965546, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LUNAR per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -2.79%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė MoonPrime Games rinkos kapitalizacija yra $ 466.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LUNAR apyvartoje yra 899.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 899673006.3888915. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 466.75K
Šiandienos MoonPrime Games kainos pokytis į USD: $ 0.
MoonPrime Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MoonPrime Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
MoonPrime Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.79%
|30 dienų
|$ 0
|-22.76%
|60 dienų
|$ 0
|-22.64%
|90 dienų
|$ 0
|--
MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.
