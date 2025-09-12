Daugiau apie MTK

Moonland Metaverse Token kaina (MTK)

1 MTK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
Moonland Metaverse Token (MTK) kainos grafikas realiu laiku
Moonland Metaverse Token (MTK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00227936
$ 0.00227936$ 0.00227936

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Moonland Metaverse Token (MTK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MTK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MTK kaina yra $ 0.00227936, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MTK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Moonland Metaverse Token (MTK) rinkos informacija

$ 1.99K
$ 1.99K$ 1.99K

--
----

$ 21.64K
$ 21.64K$ 21.64K

58.33M
58.33M 58.33M

634,567,890.0
634,567,890.0 634,567,890.0

Dabartinė Moonland Metaverse Token rinkos kapitalizacija yra $ 1.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MTK apyvartoje yra 58.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 634567890.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.64K

Moonland Metaverse Token (MTK) kainos istorija USD

Šiandienos Moonland Metaverse Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Moonland Metaverse Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moonland Metaverse Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moonland Metaverse Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-49.78%
60 dienų$ 0-45.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra Moonland Metaverse Token (MTK)

Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland.

Moonland Metaverse Token (MTK) išteklius

Oficiali svetainė

Moonland Metaverse Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Moonland Metaverse Token (MTK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moonland Metaverse Token (MTK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moonland Metaverse Token prognozes.

Peržiūrėkite Moonland Metaverse Token kainos prognozę dabar!

MTK į vietos valiutas

Moonland Metaverse Token (MTK) Tokenomika

Supratimas apie Moonland Metaverse Token (MTK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MTKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Moonland Metaverse Token (MTK)

Kiek Moonland Metaverse Token(MTK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MTK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MTK į USD kaina?
Dabartinė MTK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Moonland Metaverse Token rinkos kapitalizacija?
MTK rinkos kapitalizacija yra $ 1.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MTK apyvartoje?
MTK apyvartoje yra 58.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MTK kaina?
MTK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00227936USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MTK kaina?
MTK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MTK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MTK yra --USD.
Ar MTK kaina šiais metais kils?
MTK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MTK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.