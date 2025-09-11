Moon Tropica kaina (CAH)
-2.56%
-24.25%
-34.39%
-34.39%
Moon Tropica (CAH) realiojo laiko kaina yra $0.883725. Per pastarąsias 24 valandas CAH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.888988 iki aukščiausios $ 1.19 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAH kaina yra $ 53.6, o žemiausia – $ 0.136106.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAH per pastarąją valandą pasikeitė -2.56%, per 24 valandas – -24.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -34.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Moon Tropica rinkos kapitalizacija yra $ 2.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CAH apyvartoje yra 2.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 35000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.93M
Šiandienos Moon Tropica kainos pokytis į USD: $ -0.2829664934699799.
Moon Tropica 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4344749124.
Moon Tropica 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4421294733.
Moon Tropica 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.2829664934699799
|-24.25%
|30 dienų
|$ -0.4344749124
|-49.16%
|60 dienų
|$ -0.4421294733
|-50.03%
|90 dienų
|$ 0
|--
Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.
