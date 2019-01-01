Moo Cow (MOOCOW) Tokenomika
MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it.
MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow
Ištirkite pagrindinius Moo Cow (MOOCOW) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Moo Cow (MOOCOW) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Moo Cow (MOOCOW) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MOOCOW tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek MOOCOW tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate MOOCOW tokenomiką, galite peržiūrėti MOOCOW tokeno kainą realiuoju laiku!
MOOCOW kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda MOOCOW? Mūsų MOOCOW kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
