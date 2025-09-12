Daugiau apie MOOCOW

Moo Cow logotipas

Moo Cow kaina (MOOCOW)

Neįtraukta į sąrašą

1 MOOCOW į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.00%1D
USD
Moo Cow (MOOCOW) kainos grafikas realiu laiku
Moo Cow (MOOCOW) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

+3.09%

-2.33%

-2.33%

Moo Cow (MOOCOW) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MOOCOW svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOOCOW kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOOCOW per pastarąją valandą pasikeitė +0.33%, per 24 valandas – +3.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Moo Cow (MOOCOW) rinkos informacija

$ 242.46K
$ 242.46K$ 242.46K

--
----

$ 242.46K
$ 242.46K$ 242.46K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Dabartinė Moo Cow rinkos kapitalizacija yra $ 242.46K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MOOCOW apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 242.46K

Moo Cow (MOOCOW) kainos istorija USD

Šiandienos Moo Cow kainos pokytis į USD: $ 0.
Moo Cow 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moo Cow 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Moo Cow 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.09%
30 dienų$ 0-41.49%
60 dienų$ 0-61.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra Moo Cow (MOOCOW)

MOO COW is the newest creation from Vitalik. He has posted it multiple times and has been mentioned with the likes of Moo Deng and Moonkin. Vitalik recently posted a picture with Moo Cow in the middle of the 3, and happens to be the only one with an Ethereum logo on it. MOO COW IS HERE TO SAVE ETHEREUM MOO MOO MOO We've seen Moo Deng We*ve seen Moonkin Now Vitalik gave us the center of attention, Moocow

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Moo Cow (MOOCOW) išteklius

Oficiali svetainė

Moo Cow kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Moo Cow (MOOCOW) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Moo Cow (MOOCOW) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Moo Cow prognozes.

Peržiūrėkite Moo Cow kainos prognozę dabar!

MOOCOW į vietos valiutas

Moo Cow (MOOCOW) Tokenomika

Supratimas apie Moo Cow (MOOCOW) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOOCOWišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Moo Cow (MOOCOW)

Kiek Moo Cow(MOOCOW) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOOCOW kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOOCOW į USD kaina?
Dabartinė MOOCOW kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Moo Cow rinkos kapitalizacija?
MOOCOW rinkos kapitalizacija yra $ 242.46KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOOCOW apyvartoje?
MOOCOW apyvartoje yra 420.69BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOOCOW kaina?
MOOCOW pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOOCOW kaina?
MOOCOW pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MOOCOW prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOOCOW yra --USD.
Ar MOOCOW kaina šiais metais kils?
MOOCOW šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOOCOW kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.